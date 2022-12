Videomonitoramento implementado pela prefeitura de Rio Branco já começa a apresentar resultados

O projeto de videomonitoramento, implementado pela Prefeitura de Rio Branco no último dia 22 de dezembro, já começou a apresentar resultados no que tange a segurança da capital acreana.

Na noite desta quarta-feira (28), por volta de 21h, foi preso na Praça Eurico Dutra, o morador de rua, Najildo Rodrigues, de 42 anos. Ele foi denunciado através do 190 por estar portando arma branca, pedindo dinheiro e ameaçando pessoas.

Após a denúncia, o autor foi localizado pelo sistema de videomonitoramento, abordado pela equipe da Polícia Militar e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla).

O chefe do Gabinete Militar da Prefeitura de Rio Branco, Cel Ezequiel Bino, informou que as forças de segurança ganharam mais reforços com a implantação dessas câmeras.

“Segurança Pública se precisa fazer com parcerias. O Município fez o investimento e a Segurança Estadual entra com a resposta operacional. Assim foi feito e o infrator rapidamente identificado.”

