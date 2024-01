Alan Rick garante recursos para conclusão da obra da quadra do bairro Thaumaturgo, em Plácido de Castro

A quadra do bairro Thaumaturgo, em Plácido de Castro, será concluída o mais breve possível, foi o que afirmou o secretário de Planejamento, Elias Júnior, após o pagamento de mais R$ 150 mil, do total de R$ 400 mil já destinados pelo senador Alan Rick para a obra solicitada pela comunidade.

“Em virtude do aumento dos preços dos insumos usados nessas construções de 2019, ano que a primeira emenda foi destinada, pra cá, nós fomos obrigados a paralisar a obra que começou em 2023. Aí, solicitamos ao senador o valor complementar para a conclusão. Como sempre, ele, prontamente, atendeu ao pedido do prefeito Camilo e agora vamos poder dar continuidade e concluir a obra. A cobertura já foi feita e falta mais a parte da reforma do piso, pintura, acabamento, são os últimos detalhes.” – explicou o secretário.

O recurso extra, garantido pelo parlamentar, foi depositado na conta da prefeitura na última semana de dezembro de 2023.

“Sempre questiono os prefeitos sobre como está o andamento das obras para as quais destinei recursos. Gosto de acompanhar para dar uma satisfação para a comunidade, que nos cobra. O prefeito Camilo nos explicou a situação da obra da quadra do bairro Thaumaturgo e atendemos prontamente a solicitação de complementação do recurso. O dinheiro já está na conta e agora, espero que a obra seja, de fato, concluída.” – pontuou o senador Alan Rick.

