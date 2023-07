Alan Rick integra grupo de trabalho da Reforma Tributária na CAE

O senador Alan Rick (União Brasil) está entre os 10 senadores escolhidos para integrar o Grupo de Trabalho (GT) da Reforma Tributária na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. O texto, já aprovado na Câmara, deve começar a ser discutido no Senado após o recesso parlamentar.

Além do senador acreano, também compõem o grupo os senadores Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da CAE, Izalci Lucas (PSDB-DF), Eduardo Braga (MDB-AM), Irajá (PSD-TO), Margareth Buzetti (PSD-MT), Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), Otto Alencar (PSD-BA), Professora Dorinha Seabra (União-TO) e Efraim Filho (União-PB), que será o relator na comissão.

O grupo foi criado em junho, quando o texto da Reforma ainda estava em discussão na Câmara dos Deputados. O GT chegou a reunir representantes do setor de serviços e comércio para ouvir sugestões. Agora, com o texto já aprovado na Câmara, novos debates devem ocorrer com os mais diversos setores.

A relatoria da Reforma no Senado Federal ainda não está definida.

