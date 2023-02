Alan Rick toma posse no Senado Federal

Nesta quarta-feira, 01, Alan Rick (União Brasil) será empossado Senador da República, em cerimônia marcada para às 15h (hora BSB), no Senado Federal, em Brasília. A transmissão ao vivo do evento será feita pelo canal do YouTube do Senador: @alanrick3

Eleito com 154.312 votos (37,46% dos votos válidos), Alan Rick foi deputado federal por dois mandatos consecutivos (2015-2019 e 2019-2023). O parlamentar tem como suplentes Gemil Júnior e Coronel Casagrande, ambos do União.

Alan Rick é natural de Rio Branco, tem 45 anos, é pós-graduado em jornalismo político e administrador de empresas com habilitação em comércio exterior.

Serviço:

O quê? Posse do Senador Alan Rick

Quando? 01/02 – 15h (hora BSB) / 13h (hora Acre)

Onde? Plenário do Senado Federal, em Brasília

Link da transmissão on-line: https://youtube.com/live/4HJXEb2VvpY

