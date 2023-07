Alegando infidelidade, PSD de Petecão expulsa prefeito, vice-prefeitos e 7 vereadores

Por Alexandre Lima

Sigla estará pedindo o mandato, posse dos suplentes e indenização de 20 salários mínimos.

A ‘promessa’ de conclusão da análise do Conselho de Ética do PSD ainda para este ano, presidido no Acre pelo Senador Sérgio Petecão, de que iria expulsar integrantes do partido acusados de infidelidade partidária nas eleições do ano passado, foi concluída.

Petecão foi candidato ao governo do estado em 2022, e alguns integrantes, entre vereadores, vice-prefeitos e até o gestor de Plácido de Castro, não teriam apoiado a candidatura ao Palácio Rio Branco.

A Comissão de Ética do partido decidiu pela expulsão do prefeito de Plácido, Camilo Silva, de sete vereadores e quatro vice-prefeitos: Henrique Afonso (Cruzeiro do Sul), Valdir Kaxinawá (Santa Rosa), Ney do Miltão (Senador Guiomard) e Raimundo Maranguape (Tarauacá).

A notícia das expulsões repercutiu nas redes sociais. Em um grupo, um internauta destacou que a decisão por parte do PSD poderá refletir nas eleições do próximo ano. “É importante destacar que o senador se elegeu com apoio desses políticos. Ele andou pelos quatro cantos do Estado pedindo apoio, mas, é importante lembrar que pouco ajudou nas candidaturas dos vereador e prefeitos que se elegeram por mais mérito deles, do que o partido”, destacou.

Também destacaram o ressentimento por parte do político, o comparando com a posição tomada pelo Partido dos Trabalhadores – PT, onde somente expulsou prefeitos e vereadores. No caso do PSD, divulgou que estará pedindo o mandato e a posse dos suplentes, além de uma indenização de 20 salários mínimos.

Veja nota publicada pelo consultor político do PSD, professor Coelho.

Bom Dia!

No caso!

A Direção do PSD, através do Conselho de Ética, após o Direito de Defesa, analisou as acusações (com provas) e as defesas apresentadas.

Deliberando pela expulsão, por ter culminado com Infidelidade partidária, recorrerá na Justiça, pedindo o mandato e a posse dos suplentes subsequentes e uma indenização de 20(vinte) salários mínimos.

OBS: Já tem jurisprudência sobre esta matéria.

Saiba quem foi expulso do PSD:

Assis Brasil:

– Ver. Ana Cláudia

– Ver. Gilda Almeida

Brasileia:

– Ver. Leomar

Cruzeiro do Sul:

. Vice-prefeito: Henrique Afonso

Plácido de Castro:

. Ver. Zé Nunes

. Ver. Prof. Mazinho

Porto Acre:

. Ver. Leandro Bezerra

Santa Rosa do Purus:

. Vice-prefeito: Valdir Kaxinawá

. Ver. Cláudio Lopes

Senador Guiomard:

. Vice-prefeito: Ney do Miltão

Tarauacá:

. Vice-prefeito: Raimundo Maranguape.

A vereadora Mariazinha, do Bujari, escapou e foi apenas advertida pelo Conselho de Ética do PSD.

