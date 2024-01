Alto nível de chuvas preocupa moradores da região do Alto Acre

notícias acreana

O ano de 2024 iniciou e com ele fortes chuvas se espalham pelo Acre.

É do conhecimento dos acreanos que nessa época, é natural que os rios da região apresentem cheias e vazantes constantes e, por um período levam preocupação para população.

A região de fronteira composta pelas cidade de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija, foi sem espaço para dúvidas, a região que mais sofreu com as enchentes nos últimos anos.

O noticiasacreana.com além de acompanhar in loco, mantém contato direto com os principais órgãos de acompanhamento e monitoramento do estado, informando tudo que acontece.

De acordo com autoridades, mesmo com chuvas torrenciais na região, o risco de uma alagação na região de fronteira, ainda é considerado baixo, tendo em vista que o Rio Acre em Assis Brasil não apresenta cheia.

Todavia, o nível do rio Acre deve continuar subindo em Brasiléia, salientamos que ainda não foi alcançada a cota de alerta.

O noticiasacreana.com, continuará acompanhando de perto e levando informação exata, sem dramas e exageros criados algumas vezes para confundir, ludibriar e levar pânico.

