Ulysses utiliza recesso parlamentar para ouvir a população e gestores públicos

Na sexta-feira (5) Ulysses se reuniu com a secretária de Assistência Social e de Direitos Humanos de Rio Branco e diretores da pasta para conhecer os projetos desenvolvidos no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e se comprometeu em destinar recursos de emendas para mantê-los e ampliá-los

BRASÍLIA (06.01.2024) – O deputado Coronel Ulysses (União/AC) está aproveitando o recesso parlamentar [que se estende até 1º de fevereiro) para ouvir a população e gestores de órgãos públicos do Acre com a finalidade de ampliar as ações de seu mandato na Câmara. Na sexta-feira (5), Ulysses se reuniu com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco, Suélen Araújo e diretores da pasta. Ulysses conheceu os diversos programas assistenciais executadas pela pasta e se comprometeu de, em Brasília, trabalhar para viabilizar recursos com o objetivo de fortalecê-los e ampliá-los.

“A assistência social é indispensável para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, como jovens, mulheres vítimas de violência doméstica e idosos, por exemplo. Agora, conhecendo as necessidades do setor, atuarei em Brasília para atender as demandas trazidas pela secretária e os demais gestores sociais”, afirmou Ulysses, após o encontro. Em dez meses de mandato, Ulysses liberou R$ 91,5 milhões para investimentos na saúde, educação, segurança pública e obras de infraestrutura nas zonas urbana e rural do Acre.

Atualmente, a Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos do município de Rio Branco possui oito CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), dois CREAs (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), um Centro Pop, Restaurante Popular, Banco de Alimentos, quatro casas de acolhimento – uma delas, a Casa Dona Elza é destinada a acolher pessoas em situação de rua. “Mostramos ao deputado os nossos serviços de atendimento às pessoas, as nossas demandas e ele [Ulysses] ficou sensibilizado e se comprometeu em destinar recursos de emendas para podermos mantê-los e ampliá-los”, disse a secretária Suélen Araújo.

Além dos serviços fixos – como as casas de acolhimento – a secretaria mantém benefícios eventuais (distribuição de cestas básicas, aluguel social, kits para bebês, auxílio-funeral e jazigo, dentre outros) destinados às famílias carentes. “São programas que demandam uma quantia significativa de recursos e, por isso, viemos pedir ajuda ao deputado Ulysses, que, prontamente, assumiu o compromisso de nos ajudar”, explicou Suélen.

Durante a reunião, Suélen ainda apresentou a Ulysses o projeto de construção de uma casa de passagem – destinada a atender pessoas de outros municípios que chegam a Rio Branco. Ulysses se comprometeu em viabilizar recursos para executá-lo. O projeto está com o prefeito Tião Bocalom.

Ulysses disse que, em Brasília, o foco de seu mandato é servir, proteger e cuidar bem da população acreana. “E para isso procuro sempre ouvir as pessoas e, assim, encontrar soluções para ajudar a resolver suas demandas”, pontou Ulysses. No ano passado – mesmo num mandato federal que exige a presença contínua nas atividades da Câmara – o deputado procurou estar sempre presente no Acre e nos municípios, praticamente todos os finais de semana, para conversar com a população. E não tem sido diferente mesmo nesse período de recesso parlamentar.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp