Mulher é condenada a dez anos de prisão por tráfico de Maconha na fronteira

Por Jonys David (Ceara)

Tribunal de Sentença Nº2 da Capital determina pena após prova contundente do envolvimento da acusada

O Tribunal de Sentença Nº2 da Capital Pandina condenou Rocío S.D.S., uma mulher de 25 anos, a uma pena de dez anos de prisão pelo crime de tráfico de substâncias controladas. A sentença foi proferida em uma audiência de procedimento abreviado realizada em 3 de janeiro. Rocío admitiu voluntariamente que possuía 126 gramas de maconha em um edifício em Cobija, onde também foram apreendidos projéteis de diferentes calibres e uma arma de fogo.

O procurador interino do departamento de Pando, Gunar David Zeballos, informou que, durante a audiência, o Ministério Público apresentou provas sólidas que implicavam diretamente a acusada no crime. Mesmo diante das evidências, Rocío optou por submeter-se a um procedimento abreviado, reconhecendo sua culpa. A autoridade jurisdicional emitiu a sentença de dez anos de prisão, a ser cumprida na prisão de Villa Busch.

“Esta é a primeira sentença nesta gestão. Na audiência de Processo Abreviado, realizada em 3 de janeiro, foi demonstrada de forma objetiva, com todas as provas obtidas e a fundamentação da procuradora atribuída ao caso, a prática do crime de tráfico, Art.48 da Lei 1008, e por posse ilícita de arma de fogo, impondo o Tribunal de Sentença Nº2 da capital uma pena privativa de liberdade de 10 anos”, explicou Zeballos.

A procuradora de Substâncias Controladas, Blanca Elena Ardaya, detalhou que o incidente ocorreu em 6 de abril de 2023, quando a Força Especial de Combate ao Crime realizou operações em diversos bairros da capital para capturar suspeitos envolvidos em homicídios e crimes relacionados a armas de fogo. Durante a operação, próximo ao bairro San Felipe, um homem em atitude suspeita foi detido, levando à descoberta do envolvimento de Rocío S.

O homem detido revelou a posse de um saquinho com uma substância com características de maconha em seu bolso. Ele afirmou que a droga pertencia a Rocío S., o que levou os policiais a realizar uma busca no prédio da acusada. Lá, foram encontradas diversas quantidades da substância, incluindo pacotes escondidos em locais inusitados, como dentro de um recipiente, acima de um balcão e em uma mochila rosa.

A busca revelou também a presença de projéteis de diferentes calibres e uma arma de fogo tipo espingarda, enrolada em uma colcha cor celeste. Os testes de campo realizados pela Força Especial de Combate ao Narcotráfico confirmaram a natureza da substância apreendida como maconha, totalizando 126 gramas.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp