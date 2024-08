Amanda Santos é eleita Garota Country 2024 em Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Após dois anos, o XI Circuito Country teve início na noite desta quinta-feira, 1º de agosto, no espaço de eventos de Epitaciolândia. Mesmo com uma audiência ainda tímida, o público compareceu para prestigiar a escolha da Miss Simpatia, Rainha do Rodeio e Garota Country 2024.

O Circuito Country, que se consolidou como um dos grandes eventos da região do Alto Acre, contou com a parceria público-privada para sua realização. A empresa Naldo Evento preparou um amplo espaço com bebidas, comidas variadas, expositores de diversos segmentos, segurança pública e privada, além de um local destinado às crianças.

Emily Lima foi coroada Rainha do Rodeio

Neste ano, uma das grandes atrações foi a apresentação de sete belas jovens. Inicialmente, estava previsto que três finalistas seriam escolhidas, e a decisão final ocorreria nesta sexta-feira, 2 de agosto. No entanto, de última hora, decidiu-se que a escolha final seria feita durante a abertura do evento.

As candidatas se apresentaram inicialmente em roupas estilo country, fazendo apresentações individuais para os jurados. Em seguida, houve uma apresentação coletiva, também com figurino country, que agradou ao público presente.

Sara Liliane foi eleita Miss Simpatia

Após as avaliações, os jurados anunciaram as vencedoras: Sara Liliane foi eleita Miss Simpatia, Emily Lima foi coroada Rainha do Rodeio, e o título de Garota Country 2024 foi concedido a Amanda Santos.

A vencedora de 2022, Sara Aiachi, esteve presente e passará a faixa para Amanda Santos nesta sexta-feira, 2 de agosto, na abertura do campeonato de rodeio. Durante o dia, também ocorrerão competições de três tambores e prova do laço, entre outras atrações.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp