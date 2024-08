Prefeitura de Brasiléia realiza abertura do campeonato de futsal 2024 homenageando ex-desportistas locais

Na noite dessa quinta-feira 01 de agosto, a prefeitura de Brasiléia, através da Gerência de esportes, fez a abertura oficial do Campeonato de Futsal 2024, no ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa, com grande presença de público.

O evento terá a duração de 75 dias e contara com a participação de 60 equipes, nas categorias sub 11, sub 14, sub 17, feminino, máster, 2ª divisão e 1ª divisão.

Em 2024 o campeonato homenageia In Memoriam os ex-atletas Thalison Ritchelly Alves de Castro, Daniel Minguins de Araújo (HIEL) e Francisco César do Nascimento (CEZINHA), pelas significativas contribuições ao esporte brasileense.

Pela primeira vez o campeonato de futsal de Brasiléia teve a escolha da Musa do Campeonato e Miss simpatia, somente com as equipes da primeira divisão. A Musa eleita foi Ana Clara, da equipe do Real Liberdade e a Miss simpatia ficou com Sarah Aiache, além de faixas e mimos, as musas receberam ainda premiação em dinheiro.

Entusiasta e incentivadora do esporte no município, a prefeita Fernanda Hassem não mediu esforços para que o campeonato de futsal 2024 seja um dos melhores dos últimos anos. Com o ginásio recentemente inaugurado, o palco de grandes confrontos de futsal já está a pleno vapor, e a torcida lota as arquibancadas dando apoio a sua equipe.

Ao final da cerimonia, a prefeitura deixou sua mensagem aos particiapantes do campeonato.

MENSAGEM DO CAMPEONATO

Os atletas precisam entender que o mais importante não é vencer ou competir, mas, sim, saber que a cada competição eles serão ainda mais felizes independente do seu lugar no pódio. Para todos os atletas, a gente deseja que na vida eles sejam sempre campeões.

O Esporte não é apenas um momento de competir, mas também um momento para fortalecer laços de amizade e promover a integração entre pessoas.

Aqui na quadra, lugar esse destinado a essa competição, a única motivação será a disputa de habilidades e técnicas que esse esporte exige, sem qualquer interferência política, religiosa ou social. Esse é o espírito esportivo: proporcionar uma disputa sadia.

E assim como brilham as arquibancadas, que possam brilhar as 60 equipes do campeonato Brasileense de Futsal – 2024.

