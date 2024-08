Polícia Civil recupera motocicleta furtada em Rondônia que circulava em Epitaciolândia

Por Marcus José

A ação demonstra o comprometimento da Polícia Civil em combater crimes contra o patrimônio e garantir a segurança da população.

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Epitaciolândia, anunciou a recuperação de uma motocicleta furtada, encontrada no Ramal dos Pereira, na zona rural do município, nesta última quinta-feira, 1º. A operação resultou na prisão em flagrante do condutor pelo crime de receptação.

Segundo informações das autoridades, a motocicleta havia sido roubada no Estado de Rondônia e foi localizada após uma investigação que apontava para sua possível presença na região. A equipe policial realizou diligências e conseguiu identificar e abordar o veículo no mencionado ramal.

O condutor, E.P.B.F., de 20 anos de idade, foi detido no local. Ele foi autuado por receptação, uma vez que, segundo a legislação vigente, adquirir, receber, transportar ou ocultar produto de crime é passível de punição. A polícia continua investigando o caso para determinar se o detido tem envolvimento em outros delitos.

A Polícia Civil agora tenta localizar o proprietário do veículo para que este seja restituído de seu bem. A ação demonstra o comprometimento da Polícia Civil em combater crimes contra o patrimônio e garantir a segurança da população.

O delegado responsável pela operação ressaltou a importância da colaboração da comunidade, que pode denunciar atividades suspeitas através de canais oficiais, ou através do disque-denúncia 181, ajudando assim na identificação e repressão de crimes na região. A população é encorajada a continuar colaborando com as autoridades para que crimes desse tipo sejam solucionados com rapidez e eficácia.

