Ao senador Alan Rick, DNIT promete liberar BR-364 ainda nesta sexta-feira

Aterro provisório de pedras feito na semana passada no KM 1033, da BR-364, em Extrema-RO, cedeu e a rodovia voltou a ser interditada

“Hoje, cedo, acionei o DNIT, e a empresa contratada já começou a fazer a recomposição do aterro no KM 1033, da BR-364, em Extrema-RO. Isso garantirá a retomada emergencial do tráfego na rodovia. A previsão é para a tarde desta sexta-feira.” – foi o que escreveu o senador Alan Rick (União Brasil) nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 31, após o aterro provisório de pedras feito na semana passada, neste trecho, ceder e a rodovia voltar a ser interditada. O post traz fotos do aterro sendo refeito.

Com a nova interdição, o Acre voltou a ficar isolado por terra. É a segunda vez em menos de 10 dias.

Na quinta-feira, 30, o senador, outros parlamentares da Bancada Federal, prefeitos e vereadores do Juruá estiveram no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) em Brasília, com o diretor geral, Fabrício Galvão, que se comprometeu a realizar uma nova licitação na próxima semana e avaliam, inclusive, decretar situação de emergência no transporte da região, o que vai agilizar as licitações e contratações das empresas para que as obras sejam feitas o mais rápido possível.

“É urgente que o DNIT dê uma solução para os problemas das nossas estradas federais, principalmente da BR-364, entre o Acre e Rondônia e também entre a capital e Cruzeiro do Sul. Não podemos continuar nessa situação de toda semana um trecho se romper e voltarmos ao isolamento” – disse o senador.

