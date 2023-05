Após cinco anos: Taxista que matou mulher em Cobija (Bo) será julgado nesta quinta em Rio Branco

Por Alexandre Lima

O taxista Euclides Alves de Oliveira, acusado pelo assassinato da esposa Jéssica dos Santos de Paula, será julgado nesta quinta-feira, 4.

A sessão será realiza a partir das oito e meia da manhã no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri no Fórum Criminal.

Consta na denúncia do Ministério Público do Acre, que o crime aconteceu no dia 23 de outubro de 2018, na residência do casal, Bairro Vitória, em Cobija, Departamento de Pando, na Bolívia.

A vítima foi morta a tiros e a motivação teria sido ciúmes por parte do taxista. Jéssica foi assassinado na frente do filho.

Logo depois do crime em território boliviano, o marido fugiu, mas foi identificado e preso por policiais civis,

Na época, durante o interrogatório, Euclides Alves confessou a autoria do assassinato.

Ele será julgado por homicídio qualificado com os agravantes de motivo furtil, feminicídio, violência doméstica e na presença de descendente (filho).

Como o crime ocorreu, em região de fronteira e envolveu brasileiros, o processo foi transferido para a capital do estado.

