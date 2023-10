Após secretaria negar ônibus escolar para alunos, Jarude questiona prioridade do Governo que vai gastar R$ 120 mil com palestra

Em seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (18), o deputado estadual Emerson Jarude (Novo) levou ao conhecimento dos outros parlamentares e da população acreana, mais um exemplo da falta de prioridade do Estado no direcionamento de recursos.

Jarude recebeu uma denúncia de uma professora da escola Maria Chalub Leite de que a Secretaria de Educação negou o pedido feito pela instituição de um ônibus escolar para visitação dos alunos ao Museu dos Povos Acreanos.

O pedido foi feito por meio de ofício no dia 20 de setembro, onde a instituição solicitava o transporte para os dias 18, 19 e 20 de outubro, contemplando cerca de 360 alunos e professores, o ofício foi respondido com a negação e a justificativa de “contenção de gastos” estabelecido por decreto governamental.

“Eu trago esse caso aqui para vocês, para que possam acompanhar de perto como a Secretaria de Educação tem tratado os professores e, principalmente, os alunos. O pedido foi negado pela secretaria porque segundo eles, o Estado estaria em contenção de gastos. Sabe aquele decreto que eu falo aqui todos os dias que o estado diz que tem que reduzir 30% dos gastos, mas que ao mesmo tempo está gastando com diária, com compra de veículos de luxo ou aumento de cargos comissionados e outras coisas que não são importantes para o momento?

