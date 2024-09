Jarude pede convocação de cadastro de reserva e cobra deputados: “Chega de tapinha nas costas, vamos resolver o problema”

Em discurso na sessão desta quarta-feira (18), na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado estadual e candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude (NOVO) cobrou o governo pela convocação dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil e outros concursos.

Jarude pontuou que o chamamento deles, assim como de outros cadastros de reserva em diferentes concursos, foi mais uma das promessas de campanha do atual governador Gladson Cameli ainda em seu primeiro mandato, reforçada para se reeleger e que não foi cumprida. O deputado também cobrou dos colegas de parlamento, em especial os que compõem a base de sustenção de Cameli na Casa, que intermediem a convocação.

“Quantas vezes vamos receber essas pessoas e apenas dar tapinha nas costas dizendo que as apoiamos? Precisamos é resolver esse problema! Eu sei que eu faço essa fala e infelizmente não será pela última vez, mas peço aos aprovados que vejam quais são os deputados que estão realmente ao lado de vocês, que cobram que vocês sejam aprovados. Por favor, não caiam em ladainha eleitoral”.

Emerson Jarude lembrou ainda que recentemente denunciou os gastos do governo com contrato supostamente superfaturado em 600% no serviço de segurança eletrônica em escolas, enquanto o governador afirma não ter dinheiro para convocar os aprovados e reforçar a segurança pública.

“Promessas são feitas, datas são dadas e nunca cumpridas e isso nos mostra com clareza qual é a prioridade do governo do estado, pois não falta espaço para contratar mais cargos comissionados, ao invés de chamar os aprovados no cadastro de reserva que é uma necessidade urgentes, tanto para as polícias penal, civil e outros tantos cadastros”, pontuou.

