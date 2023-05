Assassino de médico de Brasiléia vai à juri popular na Bahia

O médico Geraldo Freitas de Carvalho Júnior, acusado de matar um colega de profissão em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, foi transferido nesta terça-feira (9) para o presídio de Jequié, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu em maio de 2021 e irá a júri popular.

O acusado foi preso quatro dias após o sumiço do médico acreano Andrade Santana Lopes, no dia 28 de maio de 2021 – mesmo dia em que o corpo da vítima foi achado no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, a 20 km de Feira de Santana.

Andrade foi assassinado com um tiro na nuca. Além disso, Geraldo amarrou uma âncora no corpo do colega, para evitar que o corpo dele emergisse das águas do rio.

O acusado confessou o crime à polícia e, desde então, estava preso no Conjunto Penal de Feira de Santana. Segundo a defesa do acusado, a transferência de Geraldo foi solicitada porque os familiares da esposa de Geraldo moram no sudoeste da Bahia.

Apesar da transferência, ele continua à disposição da vara do júri de Feira de Santana e quando acontecer o julgamento, ele deverá voltara para a cidade.

Noticias Acreana

