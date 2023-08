Assis Brasil realiza Conferência de Assistência Social com tema: “O SUAS que temos o SUAS que queremos”

A prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social, realiza durante todo o dia desta terça-feira (01), no auditório da prefeitura de Assis Brasil, a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social.

O tema está voltado para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS): “O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

O encontro reuniu autoridades, entre elas, a secretária da pasta, Ynara Holanda, o vice-prefeito Reginaldo Martins no ato representando o prefeito Jerry Correia, Secretária da Mulher Cultura e Juventude Ruth Oliveira, Secretária de Educação Wanderleia Araújo, vereador Jura Pacheco e Gilda Moura, contou com grande presença dos usuários dos serviços socioassistenciais do município.

A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social foi voltada para a discussão, avalição e deliberação da política da Assistência Social.

O vice-prefeito Reginaldo Martins participou da abertura do evento e falou da importância desse encontro. “Parabenizamos a todos que vieram discutir a melhoria para a assistência social a nível municipal, discutindo melhorias para o Sistema Único de Assistência social, para que possamos chegar cada vez melhor em quem precisa do SUAS”, destacou.

A participação da comunidade, bem como das entidades é fundamental para aprimoramento do SUAS.

Ângela Albuquerque, do Conselho Estadual de Assistência Social destacou que é momento da sociedade debater e aprimorar o Sistema de Assistência Social, com propostas. “A Conferência é o momento onde todos podem aprimorar com suas propostas revisando os serviços para que possamos melhorar o atendimento a quem realmente precisa. No SUAS, temos todos os atendimentos do CRAS, CREAS, Bolsa Família, Peti e imigrantes, esse é o momento de conferir as ações e melhorar eles.” Disse…

