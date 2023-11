Autoridades anunciam parceria para recuperação de avenidas em Brasileia

Por Alexandre Lima

Prefeitura, DNIT e comunidade unem esforços para melhorar condições viárias

Em uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira, a Prefeita Fernanda Hassem e o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado receberam o Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no Acre (DNIT), Ricardo Augusto, e sua equipe na Prefeitura de Brasileia. O encontro teve como objetivo discutir melhorias nas avenidas Rui Lino e Manoel Marinho Monte, resultando no anúncio conjunto da recuperação de trechos dessas vias.

Segundo informações do DNIT, os trabalhos estão programados para iniciar já nesta quinta-feira, 23 de novembro, abrangendo pontos estratégicos das avenidas. A parceria entre a Prefeitura e o órgão federal visa não apenas beneficiar os moradores, mas também atender às necessidades de diversos usuários, incluindo taxistas, mototaxistas, comerciantes e demais transeuntes que utilizam essas vias diariamente.

A recuperação desses trechos tem como objetivo principal proporcionar melhores condições de trafegabilidade e facilitar o acesso às avenidas, impactando positivamente a qualidade de vida da comunidade local. A expectativa é de que, com essa iniciativa conjunta, as avenidas Rui Lino e Manoel Marinho Monte se tornem mais seguras e eficientes para todos os usuários.

A parceria entre as autoridades locais e o DNIT destaca-se como um exemplo de cooperação para a melhoria da infraestrutura viária, demonstrando o comprometimento em atender às demandas da população e promover um ambiente mais adequado e acessível para todos.

