Boiadeiro se choca contra caçamba em ramal de Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Bombeiros resgataram motorista de boiadeiro que ficou com uma perna presa nas ferragens da cabine

No final da tarde desta quarta-feira, dia 3, por volta das 16h20, as equipes dos Bombeiros e do SAMU foram acionadas para atender a uma ocorrência de resgate no Ramal da Piçarreira, com acesso no km 32 da BR 317, na zona rural do município de Epitaciolândia.

O chamado envolvia o resgate de um motorista de caminhão tipo boiadeiro que havia ficado com as pernas presas às ferragens após uma colisão frontal entre uma caçamba do município e um boiadeiro.

O rápido deslocamento das equipes de emergência foi crucial para o sucesso da operação. Os Bombeiros, munidos de um alicate hidráulico, trabalharam para liberar a vítima das ferragens, com os cuidados necessários durante o procedimento.

Após o resgate bem-sucedido, o motorista identificado como Isnael Francisco Dias, de 23 anos, foi prontamente encaminhado ao Hospital de Brasiléia pelo SAMU. Se suspeita ter sofrido duas fraturas na perna esquerda, sendo uma fratura no fêmur, ficou sob cuidados médicos no hospital, onde será avaliado mais detalhadamente.

O motorista da caçamba, identificado como Paulo Aramys de Oliveira Torres, de 49 anos, também foi levado ao hospital para exames de praxe. A causa do acidente será investigada pelas autoridades locais após obter informações das partes envolvidas e possíveis testemunhas.

