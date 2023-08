Bombeiros encerram o segundo dia de buscas com dois feridos por arraias e uma peça íntima localizada

Por Alexandre Lima

As buscas pelo corpo da jovem Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, que se encontra desaparecida desde a tarde desta segunda-feira, dia 21, encerraram sem muitas novidades no final do dia desta quarta-feira, dia 23.

Segundo o subtenente do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre, Adacir Vivan, que está coordenando os trabalhos nas buscas, apenas um sutiã foi localizado e que seria da jovem. A peça foi identificada pelo ex-marido e pai da filha de 8 meses de Rayres.

Durante o dia, um bombeiro e um colaborador foram alvos de arraias, quando desciam o rio puxando uma malhadeira. Durante o mês de agosto, é considerado a temporada de acasalamento e procriação desses animais, e por isso ficam ariscos e perigosos com seus ferrões que contém uma toxina faz doer bastante no local.

Também foi informado que o principal suspeito já teria tido um breve relacionamento com Rayres, mas, foi conturbado o que teria sido o motivo pra ter acabado rapidamente. Por esse fato, se levanta a suspeita do homem não ter aceitado o fim e ter cometido o crime na praia após uma tentativa de reatamento.

Em relação as buscas, foi informado que podem ter passado de três quilômetros durante o dia no rio Acre, sem qualquer sinal do corpo da jovem. A partir desta quinta-feira, dia 24, a procura será feita de barco podendo ter ações de mergulhas talvez em alguns locais mais fundos e onde tenha balseiros.

“As buscas superficiais serão feitas de barco, e devido os dias que já se passaram existe a possibilidade de o corpo submergir em algum lugar. Poderemos fazer mergulhos em locais específicos caso haja necessidade após alguma suspeita”, destacou o oficial.

Os trabalhos estão previstos para iniciar a partir das 8 horas do mesmo local onde foi encontrado a bicicleta e as roupas da mulher.

Mais informações a qualquer momento sobre as buscas.

