Brasiléia 113 anos: Com a presença de autoridades Civis, Militares e Escolas, Brasiléia realiza hasteamento dos Pavilhões

A manhã desta quarta-feira (27) foi marcada por um ato cívico tradicional, com o hasteamento dos Pavilhões, Nacional, Estadual e Municipal, em frente à Sede da Prefeitura de Brasiléia.

A solenidade de Hasteamento dos Pavilhões é alusiva ao aniversário de 113 anos de emancipação política do município de Brasiléia. Contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, presidente da Câmara Marquinhos Tibúrcio, vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, coordenadora do núcleo estadual de Educação, Maria Cecília, promotor de Justiça, Juleandro Martins, comandante da Companhia Especial de Fronteira, capitão, Onofre, comandante do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Fernando Villanova, gerente do SEBRAE, Helen Kelma, estudantes das escolas municipais e estaduais, vereadores e a comunidade.

O presidente do Poder Legislativo, Marquinhos Tibúrcio, prestigiou o evento. “È um momento de alegria, estamos comemorando 113 anos do nosso município, uma cidade alegre e que avança em seu crescimento, a gestão também tem feito muitos investimentos importantes para a nossa população, como a entrega de vários maquinários para os produtores rurais, falo em nome dos 11 vereadores” ressaltou.

A prefeita Fernanda Hassem destacou o aniversário da cidade e participação das autoridades civis e militares, professores, alunos e da sociedade. “Realizamos hoje o tradicional hasteamento dos pavilhões, cantamos o hino nacional e à Brasiléia. Estamos caminhando para o 3 de julho, dia do aniversário de 113 anos de história, política e administrativa do nosso município. É um momento de civismo, onde eu e o vice-prefeito, vereadores, autoridades civis e militares, escolas estaduais e municipais, prestam essa homenagem a nossa cidade, destacou a Prefeita Fernanda Hassem.

