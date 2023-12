Polícia Civil deflagra operação Elo Quebrado e prende policial penal e três pessoas envolvidas em crimes graves

Em cumprimento à operação Hórus, Programa Guardiões das Fronteiras, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações Criminais – NEIC/CZS, na manhã de hoje, 15, deflagrou a Operação Elo Quebrado, dando cumprimento a quatro mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão, culminando com a prisão do Policial Penal E. A. de S., 50 anos e dos detentos G. P. S., de 30 anos; F. de S. M., de 24 anos e J. J. R. P., 42 anos, pelos crimes de Tráfico de Drogas/ Receptação/Favorecimento Real/Corrupção Passiva/ Promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa.

A Polícia Civil já vinha há alguns meses acompanhando reiteradas ocorrências relacionadas à entrada e apreensões de objetos ilícitos no interior do presidio Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul, inclusive, já tendo sido apreendidos vários aparelhos celulares e drogas pelos Policiais Penais, bem como no dia 06 de julho de 2023, a PCAC prendeu em flagrante duas mulheres que tentaram entrar no presídio com material entorpecente embalado em formato cilíndrico de cor preta, sendo que a frequência de apreensões de objetos ilícitos no presídio chamou a atenção da Polícia pela possível facilitação de algum agente público lotado naquele estabelecimento prisional.

Diante dessas suspeitas, foram iniciados procedimentos investigatórios, com coletas de informações e ofícios à Direção do Presídio para que fossem fornecidas imagens do sistema de monitoramento e demais elementos de provas pertinentes à investigação.

Após coleta e apuração de todas as provas e informações, a investigação pôde constatar, inclusive por meio de imagens, que o Policial Penal E. A. de S., 50 anos, foi responsável pelo transporte e entrada no presídio, de drogas, celulares e outros objetos com entrada proibida no presídio, bem como foi possível identificar quais detentos receberam os objetos ilícitos do policial penal.

Com base no conjunto probatório, a Autoridade Policial representou junto ao Poder Judiciário pelos mandados de prisão e busca e apreensão em desfavor dos autores das condutas criminosas, culminando com a prisão de todos os envolvidos na data de hoje.

O nome da operação se dá em razão do Elo Quebrado entre o servidor de conduta ilícita e administração pública, uma vez que não se pode admitir que servidores com condutas reprováveis continuem a desempenhar suas funções em órgãos públicos, muito menos dentro de Órgãos da Segurança Pública, que exercem função essencial e sensível na estrutura do Estado.

