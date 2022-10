Câmara de Brasiléia realiza terceira Sessão Extraordinária e vereadores aprovam dois projetos de autoria do poder executivo municipal.

Por Matheus Gomes

Na manhã desta sexta-feira (28), foi realizada a terceira Sessão Extraordinária de 2022 na sala de sessões José Cordeiro Barbosa e contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Lessandro Jorge (PT), Leonir de Castro (PP), Marinete Mesquita (PT), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB) e a presidente Arlete Amaral (PP).

A sessão foi realizada em virtude de haver a necessidade de acontecer a votação de quatro matérias de autoria do poder executivo municipal que são os projetos de lei n°15,16,17 e 18, que chegaram na última sessão ordinária com a necessidade serem votadas em caráter de urgência.

Após breve debate dos vereadores sobre as matérias os projetos de lei n° 15 e nº 18 foram votados e aprovados por unanimidade pelos parlamentares.

O projeto n°015 e mensagem N°016 “Autoriza a Abertura de Crédito Adicional por Excesso de arrecadação e dá outras providências. ”

Já o projeto de lei n° 018 e mensagem N° 019, “Dispõe sobre denominação das Vias públicas inominadas da Vila Quixadá, localizada na área urbana do município de Brasileia – Acre e dá outras providências. ”

Após acontecer a votação dos projetos de n° 15 e n°18 a maioria dos parlamentares decidiram pela devolução dos projetos de lei n°016 e nº17, por conter erros. Ambos projetos tratam sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de despesa.

Os dois projetos serão devolvidos ao poder executivo para que realize as devidas correções, para que assim retorne ao poder legislativo para que os Edis realizem a votação.

A próxima sessão ordinária de 2022 acontecerá normalmente na próxima terça-feira (01) na sala das sessões José Cordeiro Barbosa. Com transmissão ao vivo pela Internet, no Facebook Câmara Municipal de Brasiléia e no Portal brasileia.ac.leg.br

