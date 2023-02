Carro cai dentro do Rio Juruá quando descia rampa que dá acesso à balsa em Cruzeiro do Sul

Um carro caiu dentro do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, na manhã desta terça-feira (31) quando descia rampa que acessa a balsa que leva para Rodrigues Alves, cidade vizinha. O veículo não chegou a ficar totalmente submerso na água, apenas com a frente inclinada para dentro do rio.

A reportagem apurou que o motorista não se machucou e o veículo foi retirado com ajuda de uma máquina do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre). Contudo, o g1 não conseguiu contato com o condutor.

Equipes do Deracre dão suporte com serviços de limpeza, retirada de lama e aplicação de pedras na rampa provisória. O departamento informou que a balsa que faria a travessia do carro é de terceiros.

A estudante Anna Clara mora em Rodrigues Alves e vai para faculdade de medicina em Cruzeiro do Sul diariamente. Ela estava em outra balsa quando viu o carro dentro do rio.

Veículo foi retirado do rio com ajuda de uma máquina do Deracre — Foto: Anna Clara/Arquivo pessoal

Ele diz que não viu o momento do acidente, mas conseguiu registrar algumas imagens do veículo. Ainda segundo Anna Clara, esses acidentes são constantes e ela mesma já presenciou alguns deles.

“É algo que acontece sempre, estudo em Cruzeiro do Sul e moro em Rodrigues Alves. Não apenas eu, mas outros alunos também passam por isso, a gente vai de manhã e volta à noite e enfrenta aquela balsa. Às vezes, temos que ir pelo desvio, pegando a estrada de São Pedro, Santa Rosa, passando pelo aeroporto para poder chegar aqui por não conseguir passar na balsa e também para evitar esse tipo de acontecimento”, lamentou.

Passageiros reclamam de lama

No último dia 21, a Rede Amazônica Acre mostrou as dificuldades e riscos que a população do Vale do Juruá enfrenta na hora de utilizar a balsa que liga a cidade de Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves.

Com chuvas intensas no inverno amazônico, quem precisa atravessar o Rio Juruá e se deslocar entre as cidades precisa ter muita paciência e cautela. É que a lama acumulada da chuva prejudica o acesso à rampa. Com o início do inverno, muitos condutores temem acidentes por conta da quantidade de lama.

Passageiros reclamam de lama na rampa de acesso à balsa no Rio Juruá

O Deracre informou que os serviços na região são paliativos e a construção da ponte é de responsabilidade do governo federal. No dia 19 de janeiro, as equipes já estavam no local realizando o trabalho da lama na tentativa de melhorar a passagem dos veículos.

Colaborou o repórter Bruno Vinicius, da Rede Amazônica Acre.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp