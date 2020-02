Carro capota após direção quebrar e ocupantes escapam com ferimentos leves em Epitaciolândia

Um veículo modelo Ford/EcoSport, placas MZW 4433, capotou na avenida de acesso ao centro da cidade de Epitaciolândia na tarde deste sábado, dia 22, por volta das 15h00. Segundo foi apurado no local, o carro se deslocava do km 32 da BR 317, onde tinha como motorista, o senhor Ronaldo Miranda que estava na companhia de duas filhas.

Seu Ronaldo contou que dirigia tranquilo na avenida e quando estava em frente ao estádio, a direção do veículo travou, fazendo com que o carro saísse de seu controle, saindo da estrada. Foi quando teria rodado na pista que estava molhada e tombado na grama.

Por estarem de cindo de segurança, os três ocupantes sofreram apenas escoriações leves. O resgate foi acionado e levou as mulheres para o hospital Wildy Viana, onde receberam os primeiros socorros e ficaram em observação, podendo ser liberadas em algumas horas.

As equipes do Ciretram e Detran foram acionadas no local para realizar os devidos procedimentos. Senhor Ronaldo passou pelo exame do hetilômetro (bafômetro), onde acusou zero de álcool em seu organismo.

Um guincho foi chamado para realizar a retirada do veículo do local.