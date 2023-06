Carro popular: descontos do governo fazem buscas crescer 160%

O plano do governo federal de estimular a venda de automóveis concedendo descontos diretamente na nota fiscal causou uma corrida às lojas. A prova disso é que mais da metade da verba destinada ao programa já foi utilizada , e, segundo um levantamento da FinanZero , as pesquisas pelo termo “carros populares” cresceram 162% em maio, mês de anúncio do programa. Comparando junho de 2023 com o mesmo período do ano passado, as buscas por “carros populares” cresceram 199%.

O texto oficial da Medida Provisória só foi revelado em junho, mas em 25 de maio, dia nacional da indústria, o programa foi anunciado. Com isso, aumentou as buscas e o interesse de clientes em potencial, que buscavam notícias a respeito dos descontos para decidir o melhor momento para a compra de um veículo.

Se a procura por carros populares zero km aumentou, o mesmo pode ser dito sobre os seminovos. De acordo com o levantamento da FinanZero , a busca por “carros usados” diminuiu 32,8% e “carros seminovos” teve queda de 10,5% em abril. A redução nos preços dos zero km fez, no entanto, a procura por veículos de segunda mão crescer 17,6% entre maio e junho.

DivulgaçãoFiat Mobi divide o posto de veículo mais barato do Brasil com o Renault Kwid, ambos custam R$ 58.990

Não é possível afirmar o motivo do aumento das pesquisas por veículos seminovos, mas provavelmente, clientes sem verba para modelos zero km, pensando em uma queda também dos usados, intensificaram as buscas.

Mesmo com o nome de carro popular e preços mais acessíveis, os valores dos veículos continuam elevados, e segundo a fintech, é preciso se planejar para comprar um automóvel.

“Tendo em vista que poucos carros de ‘entrada’ são encontrados abaixo dos R$70 mil e possuem uma série de custos adicionais, mesmo com a ação, tais automóveis podem permanecer inacessíveis para boa parte das pessoas”, comenta Rodrigo Cezaretto, diretor operacional da FinanZero.

Reprodução/FinanzeroTabela mostra principais metas financeiras dos brasileiros para o próximo trimestre

A empresa ainda aponta que comprar um carro novo ou trocar o automóvel atual é desejo de 4 em cada 10 brasileiros no próximo trimestre, mas para isso é necessário planejamento e organização. Segundo a FinanZero , trocar de carro é o segundo desejo mais comum entre os entrevistados, perdendo apenas pelo desejo de se organizar financeiramente

Fonte: Carros

