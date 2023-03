Casal é preso pela PM levando veículo roubado para ser entregue na Bolívia

Por Alexandre Lima

Militares do 5º Batalhão de Polícia Militar, recuperaram na manhã de quinta-feira, 23, quando chegava em Epitaciolândia, um veículo roubado, modelo Hyundai/Veloster, placas OBR1E06.

Os militares realizaram abordagem ao veículo já no município de Epitaciolândia, em frente a área do quartel do Exército Brasileiro e após consulta veicular, descobriram se tratar de um carro roubado.

Os envolvidos, um casal não identificado se deslocava de Rio Branco, capital do Acre, com o intuito de levar o automóvel ao país vizinho (Bolívia).

Os policiais encaminharam o casal até a delegacia, juntamente com o veículo recuperado, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

