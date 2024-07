Colisão entre quadriciclo e caminhonete deixa dois mortos e um ferido em Assis Brasil

Por Alexandre Lima

Na manhã deste domingo (14), um grave acidente de trânsito no ramal Icuriã, em Assis Brasil, interior do Acre, resultou na morte dos primos Erivan Silva de Lima (34) e Dejane Silva de Souza (22). Evaldo Pedro, outra vítima do acidente que quebrou alguns ossos de uma das mãos está estável sem correr maiores riscos.

De acordo com informações de moradores locais, o acidente ocorreu após um arraial realizado na região. Erivan, Dejane e Evaldo estavam retornando para a cidade de Assis Brasil em um quadriciclo, quando colidiram frontalmente com uma caminhonete Hilux preta, de placa NAG-1269, que vinha na direção contrária.

O impacto lançou Erivan e Dejane a uma certa distância, causando a morte imediata de ambos. Evaldo, que também estava no quadriciclo, foi encontrado ferido às margens do ramal.

Populares que passavam pelo local prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para atender Evaldo, que, após ser estabilizado, foi transferido para o pronto-socorro de Brasiléia onde ficou em observação.

Os corpos de Erivan e Dejane foram levados para a Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil e, posteriormente, encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) em Brasiléia, onde passarão por exames antes de serem liberados para o velório e sepultamento pelas famílias.

O Caso será investigado pelas autoridades competentes e um relatório poderá ser divulgado em até 30 dias.

