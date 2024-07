Epitaciolândia sedia 2ª etapa do Campeonato Acreano de Motocross 2024

Fotos: Eldson Júnior

O município de Epitaciolândia sediou neste domingo, 14, a Segunda Etapa do Campeonato Acreano de Motocross 2024 realizado pela Associação de Motocross do Acre – ASSCROSACRE com a poio da Prefeitura Municipal e patrocinadores, garantindo muita adrenalina e diversão para centenas de espectadores que marcaram presença.

A competição ocorreu na pista montada no espaço de eventos do bairro Aeroporto e contou com corrida em 6 categorias: Importada, Nacional Pro, Nacional Internacional, Master, 200cc, Feminina, Júnior e Kids.

Essa é a terceira vez que o município cedia a competição que além de entreter quem vai assistir de perto também, fomenta a economia local como a rede hoteleira e vários autônomos que estiveram comercializando alimentação e bebidas na área do evento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp