Com 80 edições Saúde na Comunidade encerra atividades em 2023 com atendimento no Núcleo de Base São Sebastião-Porongaba

A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Saúde realizou no último sábado, 9, a 80ª Edição do Programa Saúde na Comunidade no núcleo de Base São Sebastião que encerra as atividades no ano de 2023.

A atividade contou com a Presença do Prefeito Sérgio Lopes, Deputado Federal Eduardo Velloso e do Secretário de Saúde Sérgio Mesquita. Na ocasião o parlamentar anunciou uma emenda superior a R$ 1 milhão para construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS na comunidade.

Foram oferecidos vários atendimentos, especialidades e serviços para os moradores que buscaram atendimento. O programa retoma as atividades no ano de 2024 para seguir atendendo e beneficiando as comunidades do município. Além disso, uma equipe do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA realizando junto aos produtores a assinatura de mais de 90 contratos para aquisição de crédito para investimentos, fruto de solicitação do Prefeito Sérgio Lopes com a Superintendência do órgão no estado.

Estiveram presentes também o Presidente da Associação de Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes de Epitaciolândia – AMOPRELANDIA, José Maria “Açúcar”, o Presidente da Associação de Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes de Brasileia Romário Campelo, Professor Leandro e representantes da comunidade.

