Com apoio de Eduardo Veloso, Comissão de Saúde da Câmara aprova piso salarial dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais

O deputado Eduardo Veloso (UB) foi um dos maiores entusiastas da aprovação, nesta quarta-feira (30), na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, do projeto de lei que institui o piso nacional dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, no valor de R$ 4.800,00 para 30/hs. No Acre, são mais de 1500 fisioterapeutas e apenas 25 terapeutas ocupacionais. Já o país conta com mais de 300 mil fisioterapeutas. Para o deputado, a aprovação da matéria foi uma questão de dignidade e valorização das pessoas da área da saúde. ”Podem contar com meu apoio. Esta luta é nossa. A aprovação é um reconhecimento da importância do trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para salvar vidas, principalmente durante a pandemia”, ressaltou o representante acreano.

O deputado lembrou que, agora, o projeto vai para a Comissão de Trabalho, em seguida para Finanças/Tributação para finalmente chegar à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Caso aprovado em todas estas comissões a matéria – por se tratar de projeto de caráter conclusivo- vai direto à sanção presidencial. “Vamos acompanhar a matéria com toda atenção para vermos aprovada em benefício de todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, em particular os profissionais acreanos”, assegurou o parlamentar.

Expectativa das categorias

A proposta, que teve início da tramitação no Senado Federal, despertou enorme expectativa de todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Presente na Comissão de Saúde da Câmara Federal, Robrigo Campos, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Acre, agradeceu todo o empenho e dedicação do deputado Eduardo Veloso em favor da aprovação do projeto. Também presente na Comissão de Saúde, Geyson Moraes expressou seu contentamento com o que chamou de “momento histórico” para a saúde acreana, para a fisioterapia e para a terapia ocupacional. “O futuro vai dizer que a população foi a grande beneficiada”.

Criação de curso

O presidente do Conselho de Fisioterapia do Acre, Rodrigo Campos, agradeceu ainda o apoio de Eduardo Veloso para a criação no Acre do curso de Terapia Ocupacional. Segundo Campos, todo este esforço é extremamente importante para a sociedade “que tende a contar com uma assistência de saúde mais qualificada e humanizada”. Já Eduardo Veloso lembrou que os terapeutas ocupacionais estão aptos a dar um atendimento de qualidade a pessoas que sofrem do Transtorno do Espectro Autista. “É extremamente importante a função do terapeuta ocupacional. Por isto também lutaremos para disponibilizar este curso para nossos estudantes”, concluiu.

