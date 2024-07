Com emenda de Alan Rick, Rio Branco ganhará novo posto de saúde

Ordem de serviço para a construção da UBS Porte III foi assinada nesta quinta.

Na manhã desta quinta-feira, 04, na Amadeo Barbosa, o senador Alan Rick e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinaram a ordem de serviço para a construção de uma Unidade Básica de Saúde que reforçará os atendimentos na parte alta da cidade. A nova UBS será construída no Loteamento Mulateiro, no Bairro Alto Alegre, com emenda destinada pelo senador de R$ 1.268.000,00 e contrapartida da prefeitura no valor de R$ 901.000,00.

O secretário de Saúde do município, Dr. Eliatian Nogueira, explicou que a unidade será de porte III, que abriga três equipes de atenção básica, com 637m². “Esse tipo de unidade é a mais completa. Depois da UBS tipo três, já se tem a UPA. Então, estamos muito agradecidos ao senador pela emenda, por acreditar na gestão do prefeito Tião Bocalom. Vocês estão transformando o Acre, estão trazendo o que a nossa população tanto precisa” – colocou.

“Muito feliz que mais uma obra para a saúde vai sair do papel, através de emenda do nosso mandato. Ao todo, são 29 hospitais, UPAS e unidades de saúde em todo o Acre que passaram ou estão passando por obras com recursos das nossas emendas. Ainda vamos ter novas começando, como o Pronto Socorro Infantil ali no Hospital da Criança, essa UBS que estamos assinando a ordem de serviço e tantas outras. Agradecer ao prefeito Tião Bocalom e sua equipe por atender a população da parte alta que nos trouxe esse pedido da UBS, indicamos a emenda e agora a obra vai começar.” – colocou o senador.

“Isso mostra o compromisso da nossa prefeitura. Muito obrigado senador Alan pelo recurso para a UBS. Uma UBS que vai poder comportar três médicos e três dentistas, a comunidade vai receber um posto de saúde completo, com enfermeiros e técnicos.” – colocou o prefeito Bocalom.

Na mesma ocasião, houve a assinatura da ordem de serviço para a construção do Parque Cidade da Criança, que será na Amadeo Barbosa, com emenda da deputada federal Antônia Lúcia e contrapartida da prefeitura.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp