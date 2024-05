Com recursos próprios da prefeitura, prefeito Sérgio Lopes inaugurou a reforma e ampliação de mais uma Escola infantil em Epitaciolândia

Fazendo parte das comemorações dos 32 anos de emancipação político-administrativa de Epitaciolândia, O prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Secretário de Educação Raimundo Nonato Gondim, inaugurou na manhã desta sexta-feira, 24, a reforma, ampliação e readequação de mais uma escola, a escola infantil Pequeno Príncipe passou por uma profunda mudança e hoje está dentro dos parâmetros de modernidade e conforto para alunos, professores e servidores.

Com investimentos de aproximadamente R$ 300 mil reais provenientes de recurso próprio (RP), a escola passou por uma reforma em toda sua estrutura, dando melhores condições de aprendizado para os alunos. Na parte da frente do prédio foi instalado uma cobertura metálica para abrigar os alunos do sol e da chuva, do lado de fora foi construído uma calçada para garantir maior segurança na hora do acesso, foi instalado portas de vidro e grades e trocado toda a iluminação, a escola foi toda climatizada desde as salas de aula, refeitório e até na cozinha, além disso, foi instalado um parquinho novo garantindo o laser na hora do recreio.

Marcaram presença também na cerimônia os vereadores da base de apoio Marco Ribeiro e Pantico da Água, secretários municipais, a gestora da escola Deuzenir Chaves, coordenadores, professores, servidores e público em geral.

O que disseram:

As falas sempre destacam a importância da obra que deu um novo aspecto de modernidade na escola.

A Professora Nazaré que foi a primeira Gestora da Escola, falou das lutas que era antigamente para conseguir alguma coisa, tinham que fazer arraias e se juntarem com pais de alunos para comprar materiais.

“Hoje é um momento de muita alegria, ficamos muito emocionadas e só temos que agradecer ao prefeito Sérgio Lopes por ter esse olhar carinho com a educação. ” Destacou.

A Gestora da Escola Deuzenir Chaves expressou suam emoção e alegria por ver a Pequeno Príncipe tão linda.

“Estou alegre e ao mesmo tempo muito emocionada, vemos hoje a grandeza dessa reforma e ampliação, ficou tudo muito lindo, nossos alunos agora tem um espaço moderno e com conforto para estudar e brincar, obrigado prefeito Sérgio Lopes, em nome de todos, estamos muito felizes pelo carinho e o compromisso que o Senhor tem pela Educação. Pontuou a Gestora.

Os vereadores Marco Ribeiro e Pantico, foram unânimes em dizer que:

“Vale a pena apoiar um prefeito como Sérgio Lopes, que ele tem compromisso com a educação, compromisso em mudar Epitaciolândia. ” Segundo eles o prefeito está fazendo a diferença em todas as áreas na cidade e na zona rural.

O Secretário de Educação Raimundo Nonato Gondim enalteceu essa atenção com a qualidade da educação.

“Essa escola faz parte da minha vida, nela foram alfabetizadas minhas três filhas, hoje são pedagoga, advogada e médica, porém em mais de 30 anos nunca vi nenhum gestor fazer o que o prefeito Sérgio Lopes está fazendo, não só aqui, mais em todas as escolas, ele está marcando um novo tempo na educação, investindo na infraestrutura de qualidade, na formação de professores e com isso promovendo ensino de qualidade aos nossos alunos, obrigado prefeito por ter esse carinho e compromisso com nossos alunos e educadores.” Disse o secretário.

O prefeito Sérgio Lopes define a educação como o melhor e mais robusto mecanismo para mudar as pessoas e construir cidadãos de bem.

“Estamos aqui inaugurando essa reforma substancial que nós fizemos na Escola Pequeno Príncipe, essa é a trigésima sexta obra da gestão Sérgio Lopes, faz parte também das comemorações dos 32 anos do município de Epitaciolândia, essa é a vigésima quinta atividade em comemoração aos 32 anos do nosso município, com muita alegria estamos reformando e ampliando praticamente todas as escolas, nós temos ainda 3 obras para iniciar nos próximos dias, nós estamos já iniciando a construção da escola no Nari Bela Flor, estamos reconstruindo a escola Cosma de Azevedo Marques, amanhã iremos inaugurar a escola Maria Ester na comunidade do núcleo de base de São Sebastião. Por isso eu não tenho dúvidas que a educação é uma das nossas prioridades, porque nós acreditamos e ela é um mecanismo mais sólido, mais robusto, mais forte de transformação de uma sociedade, não é por acaso que hoje o município de Epitaciolândia ocupa o primeiro lugar no estado em qualidade.” Pontuou Sérgio Lopes.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp