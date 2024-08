Concluída rampa provisória que posiciona balsas para melhorar travessia do Rio Acre em Xapuri

Por Agência Acre

A ação incluiu a construção de uma rampa de acesso e a instalação de duas balsas, que funcionarão como uma ponte móvel

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), concluiu a intervenção na travessia do Rio Acre em Xapuri, iniciada na última quinta-feira, 1°.

Nesta sexta-feira, 2, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância do trabalho realizado para a segurança e a comodidade dos usuários. “Essa intervenção é essencial para melhorar a travessia e proporcionar maior segurança aos usuários. As balsas estão ajustadas conforme necessário para permitir a passagem e facilitar o transporte de cargas e passageiros”, afirmou Sula.

Deracre trabalha seguindo determinação do governador Gladson Cameli de melhorar o acesso e atender às necessidades da população nesse período de estiagem. Foto: Ascom/Deracre

A engenheira da Diretoria de Portos e Aeroportos do Deracre, Thaís Cabral, explicou que a ação incluiu a construção de uma rampa de acesso e a instalação de duas balsas, que funcionarão como uma ponte móvel, oferecendo uma solução temporária para a passagem de veículos e pedestres durante o período de estiagem.

Travessia é fundamental para ligação da cidade. Foto: Eudes Góes/Deracre

“Estamos desde ontem com toda a equipe do Deracre trabalhando nessa ação, que foi concluída agora à tarde. Esse trabalho deve facilitar o acesso dos moradores da cidade”, afirmou.

