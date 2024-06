Coronel Ulysses classifica como ‘dia memorável’ a sessão de terça-feira do Congresso que derrubou vetos presidenciais

Congressistas derrubaram os vetos que permitiam as ‘saidinhas de presos’, a ideologia de gênero em escolas, o repasse de dinheiro público a invasores de terras, a autorização de cirurgias para mudança de sexo em menores de idade, e mantiveram o veto que daria mais poderes ao governo petista perseguir opositores por suposta prática de ‘fake news’. Para Ulysses, o Congresso demonstrou altivez diante da agenda nefasta que o (des)governo Lula tenta impor ao País

BRASÍLIA (30.05.2024) – O deputado Coronel Ulysses (União–AC) classificou como ‘dia memorável’ a votação de terça-feira (28) no Congresso, na qual os deputados e senadores derrubaram diversos vetos de Lula, impondo uma derrota acachapante ao governo petista. Dentre os vetos derrubados estão o da proibição de ‘saidinhas de presos’, da liberação de recursos públicos para financiar invasores de terras, a promoção da ideologia de gênero nas escolas, a autorização de cirurgia para mudança de sexo em menores de idade.

O Congresso também derrubou o veto que às Leis de Organização Básica (LOB) das Polícias Civil e Militar, os quais prejudicavam as categorias profissionais e aprovou um PDL (Projeto de Decreto Legislativo) que salva os clubes de tiros e os CACs (Colecionadores de armas de fogo, Tiro Desportivo e Caça).

Na sessão de terça-feira (28), os congressistas mantiveram o veto que daria ao governo Lula mais poder para perseguir opositores por supostas práticas de ‘fake news’, a exemplo do que ocorre em países como Venezuela, Nicarágua e Rússia, todos aliados do atual governo de esquerda do Brasil.

Ainda durante a semana, deputados da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da qual Ulysses é vice-presidente, reverteram portaria editada pelo Ministério da Defesa que prejudicava e limitava a aquisição de armas por policiais militares e bombeiros militares.

A reversão da portaria ocorreu após o deputado Coronel Ulysses ingressar com requerimento na comissão convocando o ministro da Defesa José Múcio Monteiro a dar explicações sobre o ato editado. Na iminência da convocação de Múcio, o ministério chamou os deputados da comissão para audiência, com a participação do Ministério da Defesa e o Comando do Exército, ficando acertada a mudança do texto da portaria.

“O Congresso protagonizou um dia memorável, impondo uma derrota acachapante ao (des)governo Lula, e fazendo prevalecer a vontade de suas decisões. Que venham muitos e muitos dias memoráveis como o da última terça-feira”, avaliou Ulysses. Para o deputado do Acre, o Congresso demonstrou altivez, exercendo seu papel de poder independente.

“Que a derrubada dos vetos sirva de lição para esse (des)governo, que tenta impor sua vontade goela abaixo do Congresso”, disse Ulysses. E acrescentou que toda e qualquer matéria enviada por Lula ao Congresso que seja prejudicial à sociedade brasileira terá seu voto contrário.

