Prefeita Fernanda Hassem reinaugura complexo esportivo em Brasileia

Revitalização inclui novas demarcações, iluminação e acessibilidade

Marcus José, Jonys David e Alexandre Lima

A prefeita Fernanda Hassem reinaugurou o complexo esportivo do Ginásio Eduardo Lopes Pessoa em Brasileia, na última quarta-feira, dia 29 de maio. A cerimônia contou com a presença de diversos moradores, que celebraram a entrega do espaço reformado após superação de adversidades, como duas grandes alagações que afetaram a região nos últimos 12 meses.

O complexo esportivo, único com estrutura oficial na região do Alto Acre, agora possui uma cobertura nova e uma praça revitalizada com novos boxes. A quadra foi ampliada para 16 metros de largura e 27 metros de comprimento, com demarcações oficiais em conformidade com normas nacionais e internacionais para diversos esportes, como vôlei, handebol, basquete e futsal, além de atividades amadoras e profissionais na fronteira.

“É uma obra importante para o município. O ginásio em funcionamento se transforma em um local para eventos, esporte e recreação. Passou por uma completa revitalização, e em pouco tempo, as quadras, arquibancadas, alojamentos e o entorno da praça esportiva estão com um novo aspecto, mais moderno, seguro e confortável para os atletas e o público, inclusive pessoas com deficiência”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.

O investimento, que superou um milhão de reais, foi viabilizado por uma emenda do ex-deputado federal Léo de Brito, destinada à revitalização e ampliação do ginásio. O gerente de Esporte e Lazer do município, Bil Rocha, informou que as melhorias incluíram uma reforma completa da iluminação, uma ampla arquibancada, piso com tinta epóxi, novo gradil, guarita para controle de acesso, sistema de som, novo quadro de energia e um projeto de prevenção de incêndios.

Desde sua construção na década de 1980, o ginásio nunca havia passado por uma reforma tão abrangente. O local é um ponto de encontro popular em Brasileia, atraindo desportistas, jovens e famílias para diversos campeonatos e eventos ao longo do ano.

“A reforma nunca antes realizada no ginásio desde a sua construção é um marco. Esta é uma das praças esportivas mais frequentadas de Brasileia, tanto pelas equipes de alto rendimento quanto pela comunidade. Chegou a hora da entrega do ginásio modernizado, para dar mais conforto e segurança aos usuários”, concluiu a prefeita.

O novo complexo esportivo de Brasileia está pronto para receber um grande fluxo de torcedores e atletas da cidade, de outras regiões e até de outros estados, consolidando-se como um centro vital de esportes e recreação na região.

