Coronel Ulysses destina R$ 500 mil para melhorar a qualidade da água distribuída no Acre

Mais R$ 1 milhão será disponibilizado no próximo ano para expansão das redes de distribuição de água potável à população. O anúncio foi feito por Ulysses durante reunião com o presidente do Saneacre José Bestene nesta segunda-feira (3) em Rio Branco

RIO BRANCO, AC (03.06.2024) – Ciente de que investir em saneamento é garantir mais saúde e dignidade às pessoas, o deputado Coronel Ulysses (União-AC) destinou R$ 500 mil para o Saneacre (Serviço de Água e Esgoto do Acre) realizar a cloração de poços na cidade de Cruzeiro do Sul (AC), segunda maior cidade do Estado. Ulysses também destinará mais R$ 1 milhão para o Saneacre ampliar esse tipo de ação, bem como a expansão das redes de distribuição de água às famílias acreanas.

A destinação dos recursos para, inicialmente, tratar a água de dez poços, foi comunicada nesta segunda-feira (3) durante reunião com o presidente do Saneacre José Raimundo Barroso Bestene. Em agenda na semana passada em Cruzeiro do Sul, Ulysses acompanhou in loco a expansão da rede de distribuição na periferia da cidade. “Gostei muito do trabalho ali desenvolvido e pude observar que o serviço é benéfico, pois traz resultados positivos para a sociedade, notadamente nas questões de saúde pública”, pontuou Ulysses.

“Água de qualidade é saúde e menos pessoas utilizando serviços de saúde”, disse Ulysses, que, em Brasília, tem atuado desde o primeiro dia do mandato, para oferecer segurança de qualidade, dignidade e bem-estar a seus irmãos acreanos. Para José Bestene, “a ação de Ulysses demonstra sua preocupação e compromisso com o bem-estar das pessoas”. “Sua preocupação deveria ser a de todo homem público; água é um recurso indispensável ao ser humano, e água de qualidade é vida digna, é mais saúde”, observou Bestene.

Doenças associadas à falta de água potável, saneamento e higiene causam mortes que podem ser evitadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2019, mais de 69% dos óbitos por diarreia foram resultados da falta desses serviços básicos. Para o organismo, se os governos forem capazes de reverter este quadro, mais de 1,4 milhão de vidas poderão ser salvas todos os anos.

A cloração é o processo de adição de produtos à base de cloro à água, para inativar microrganismos patogênicos. A técnica também serve para oxidar substâncias orgânicas e inorgânicas, dentre as quais o gás sulfídrico, ferro e manganês, tornando, assim, a água apta ao consumo humano. Utiliza-se nesse processo o hipoclorito de sódio, o hipoclorito de cálcio e, em maior escala e frequência, o cloro gasoso (Cl₂).

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp