Coronel Ulysses critica a PL das Fake News

Da tribuna, Deputado Federal Coronel Ulysses faz duras críticas ao PL das Fake News

Num pronunciamento bastante incisivo nesta quinta-feira(4) na Câmara dos Deputados, o Deputado Coronel Ulysses(UB) parabenizou o cidadão brasileiro que se empenhou e mobilizou seus parlamentares para se manifestarem contra o PL n °2630, a que chamou de PL da censura, da mordaça, ”o PL que realmente fere princípios constitucionais, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de manifestação do pensamento”.



Em seu discurso, o Deputado disse que o projeto das chamadas Fake News veio de um Governo que quer calar a boca das pessoas que o criticam. Para o parlamentar, trata-se, logicamente, de um Governo que não tem projeto de desenvolvimento econômico e social para o país. Segundo ele, existem muitas outras coisas importantes a serem tratadas no Parlamento e o Governo não tem dado a devida atenção a questões que tem a ver com a saúde, com a segurança, com a educação. “ Ao invés de estar atrás de cartão de vacina, nós não vemos o Ministério da Justiça e Segurança Pública empenhado em retirar as armas do crime organizado, do bandido, das pessoas que estão tirando a vida dos nossos filhos, da sociedade em geral através do tráfico de drogas ”.



Deputado Ulysses destacou ainda , em sua fala, que as fronteiras estão abertas. E lembrou que até mesmo o Programa Vigia – através do qual conseguia-se enfrentar os crimes transfronteiriços e apreender drogas e armas – foi abandonado. “ Hoje não existe nem coordenador desta área dentro do Ministério”. Segundo o parlamentar, existem muita coisas importantes e assuntos relevantes a ser discutidos na Câmara , “ e nós vemos simplesmente um Governo que quer calar a população, regular as mídias sociais, que quer realmente colocar uma mordaça na imprensa e nas pessoas que só tem as redes sociais para manifestar seu pensamento e sua liberdade de expressão. Isto é uma vergonha”



O parlamentar destacou, no entanto, que a Câmara Federal soube honrar todas as pessoas que brigaram através da Internet pedindo para que o projeto não passasse. “Não foi sequer colocado em pauta, pois caso tivesse sido nós iriamos derrotar. E se Deus quiser esta proposta está enterrada desde já porque ela representa um pensamento ideológico comunista, de pessoas que querem controlar a imprensa e calar a população”.

Assuntos relevantes, o parlamentar reiterou que existem muitos outros temas importantes a serem discutidos no Congresso Nacional como saúde, segurança, educação e geração de emprego. E concluiu dizendo :“Nós estamos enfrentando uma forte queda na oferta de emprego e aumento da violência neste desgoverno atual”.

