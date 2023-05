Prefeitura de Brasiléia melhora trafegabilidade em trechos críticos na zona rural

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da secretaria municipal de obras realiza, durante essa semana operação em pontos críticos nos ramais do município.

Coordenada pelo secretário Francisco Lima, a equipe está nos ramais da Eletra, Ramal da Chica Pereira, localizado no quilômetro 13 e ramal do 29.

O objetivo do trabalho de melhoria realizado nesses locais, é o de proporcionar melhores condições de trafegabilidade, além do acesso aos alunos por meio do transporte escolar.

O Vice-prefeito, que acompanha os trabalhos na zona urbana e rural do município, fala a respeito da retirada de pontos críticos. “A Prefeita Fernanda nos solicitou que acompanhássemos de perto alguns ramais, atendendo pedido dos moradores, bem como olhássemos com carinho a respeito das condições de transporte dos alunos, uma vez que em alguns locais há a necessidade de melhorar e construir novas pontes de acesso. Nossa equipe tem se desdobrado, tivemos um período de muita chuva, o que acarretou diversos problemas em alguns ramais. Estamos intensificando o serviço de corte de ladeiras, colocação de bueiros, construção de pontes e retirada de pontos de difícil passagem, para que os moradores dessas localidades tenham mais condição para se locomover”, afirmou o Vice-prefeito.

