Briga generalizada em bar de Brasiléia registra feridos e prejuízos

Por Alexandre Lima

Um bar localizado no Bairro Eldorado, próximo ao Centro do Idoso na parte alta da cidade, foi cenário de uma confusão generalizada que deixou vários feridos na noite deste sábado, dia 1º de junho. O tumulto, que envolveu diversas pessoas, incluindo mulheres, chocou pela violência das agressões, registradas em vídeos que circulam nas redes sociais.

As imagens mostram momentos de extrema brutalidade, com cadeiras sendo utilizadas como armas. Em um dos vídeos, um homem aparece portando uma faca e tentando ferir outra pessoa. A ação foi interrompida por terceiros, que usaram as cadeiras do estabelecimento para contê-lo, evitando que ele causasse ferimentos graves ou até uma tragédia maior.

Testemunhas relataram que a Polícia Militar foi acionada e deteve alguns dos envolvidos, levando-os à delegacia para prestar depoimentos. As autoridades obtiveram informações sobre as causas que levaram ao início da briga.

Após a chegada da guarnição do 6º Batalhão no local, foi encontrado um ambiente em total desordem com várias cadeiras quebradas que foram utilizadas na confusão. Segundo foi relatado no Boletim de Ocorrência – B.O., o início da confusão teria sido ocasionado por dois dos envolvidos que teriam iniciado uma confusão e foram impedidos de entrar no estabelecimento, os seguranças teriam pedido que se retirassem do local e a partir desse momento se iniciou uma briga que envolveu várias pessoas.

A pessoa que estava portando a arma branca (faca), foi identificada como Valderi Carvalho de Vieira. O segundo envolvido, Rodrigo Oliveira de Souza, foram detidos e conduzidos para a delegacia.

Um dos seguranças foi ferido na boca e teve seu braço mordido na tentativa de imobilizar um dos envolvidos na briga. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do ferido pela faca, nem sobre os prejuízos materiais causados pela confusão.

Moradores do Bairro Eldorado, ficaram assustados com a violência da briga generalizada. O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes e responsabilidades dos envolvidos no tumulto.

Segundo o comandante da Polícia Militar do 6º Batalhão, os bares da fronteira irão passar por uma rigorosa fiscalização.

