Criança é atropelada ao atravessar a rua enquanto corria atrás de pipa

Uma criança de 10 anos e o motociclista Francisco Amélio de Souza Dantas, 38 anos, ficaram feridos após um grave acidente de trânsito, na noite desta terça-feira (30), na Estrada do Calafate, no bairro Betel, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a criança estava na companhia de outras soltando pipa na região, quando uma das pipas caiu próximo a Estrada do Calafate, e a criança sem olhar, atravessou correndo a rua e acabou sendo atropelada por uma motocicleta modelo Titan de cor, que trafegava sentido bairro-centro, conduzida por Francisco e um cunhado estava na garupa.

No impacto, todas as vítimas foram arremessadas contra o asfalto. A criança teve diversas escoriações pelo corpo. Francisco ficou gravemente ferido e teve que colocar o colar cervical e também teve várias escoriações. Já o cunhado de Francisco saiu ileso do acidente.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local prestaram os primeiros socorros as vítimas que foram encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, em estado de saúde estável.

A motocicleta foi recolhida pelo próprio cunhado de Francisco e levada para a casa da vítima. O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a essa ocorrência.

