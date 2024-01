De autoria de Jarude, Lei que cria Semana do Bem-Estar Animal e Adoção Responsável no Acre é sancionada

ASSESSORIA

O Governo do Acre sancionou a lei de autoria do deputado estadual Emerson Jarude (Novo) que estabelece a Semana do Bem-Estar Animal e Adoção Responsável no Acre.

O texto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (5) estabelece a primeira semana do mês de dezembro para atividades que sensibilizem a sociedade sobre a importância da saúde, proteção e direitos dos animais, além de estimular a adoção e a guarda responsável de animais domésticos, propiciar espaços para informação e convivência e valorizar e incentivar manifestações educativas ambientais.

A programação da Semana do Bem-Estar Animal e Adoção Responsável deverá contemplar, tanto quanto possível, a pluralidade de espécie e raças de animais e o Estado poderá firmar parcerias com a iniciativa privada, conselhos comunitários, organizações de proteção animal e grupos de voluntários independentes para a realização das atividades previstas durante a Semana do Bern-Estar Animal e Adoção Responsável.

“A causa animal sempre foi um eixo importante no mandato, desde quando eleito vereador esta já era uma pauta de destaque nas nossas ações. Entendemos que garantir a proteção e o bem estar dos animais que vivem hoje em vulnerabilidade nas ruas é papel tanto do estado quanto do município e por isso, fico muito feliz que esta lei entre em vigor. É só mais um passo que a gente dá para garantir que os animais sejam tratados com dignidade que merecem”, disse Jarude.

Como destacou o deputado, a causa animal sempre foi destaque em seus mandatos desde a vereança, a exemplo disso temos emendas que foram destinadas para o Hospital Veterinário da Ufac e o seu esforço em conseguir, junto ao então deputado federal Flaviano Melo, recursos para a aquisição do primeiro castramóvel de Rio Branco que está em fase de finalização. Além disso, no ano passado a Assembleia Legislativa realizou a primeira audiência pública de sua história para debater a causa animal por requerimento do deputado Emerson Jarude. Foi ele também que viabilizou o primeiro Fórum Estadual da Causa Animal, sem esquecer do Projeto Cuidar, que só em 2023 viabilizou mais de 500 atendimentos entre consultas, cirurgias eletivas e castrações a animais de população de baixa renda e protetoras independentes.

