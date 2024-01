Vice Prefeita de Xapuri, Maria Moraes, acompanha obras de tapa buraco na Estrada da Borracha

A Vice Prefeita de Xapuri, Maria Moraes, esteve presente nas obras de tapa buraco ao longo da AC-485, popularmente conhecida como Estrada da Borracha. A operação, solicitada pelo Deputado Manoel Moraes, está sendo executada pelo Deracre, e visa melhorar as condições de tráfego, atendendo a uma demanda essencial da população local.

Em agradecimento ao apoio recebido, a Vice Prefeita expressou sua gratidão ao Governador Gladson Cameli, ao Deputado Manoel Moraes, ao Deracre e a Prefeitura de Xapuri.

Em um vídeo publicado em suas Redes Sociais, Maria Moraes destacou a importância da união de forças, independente de sigla partidária, para o desenvolvimento da região.

Além disso, a Vice Prefeita anunciou que nos próximos dias Xapuri receberá mais de dez mil romeiros para a festa do padroeiro da cidade, São Sebastião. Ela reforçou ainda a relevância do evento para a comunidade e ressaltou a necessidade de preparar a infraestrutura local para receber os visitantes.

A Vice Prefeita informou que serão utilizadas 150 mil toneladas de asfalto para a realização da obra de tapa buracos, evidenciando o comprometimento com a qualidade e durabilidade da intervenção. Ela também mencionou a emenda parlamentar do Deputado Manoel Moraes destinada à recuperação de ramais, resultando na revitalização de mais de 600 quilômetros dessas vias, beneficiando diretamente as comunidades rurais.

Para Maria Moraes, Xapuri avança não apenas em infraestrutura, mas também na promoção de eventos culturais e na melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, consolidando a importância da colaboração entre entidades governamentais e representantes políticos em prol do bem-estar da população.

