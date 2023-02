Deputado Emerson Jarude entrega escavadeira hidráulica no valor de R$720 mil à Prefeitura de Epitaciolândia

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude (MDB) realizou, na manhã desta sexta-feira (10), a entrega de uma escavadeira hidráulica à Prefeitura de Epitaciolândia, no interior do Acre.

O equipamento é fruto de uma emenda de R$ 720 mil do ex-deputado federal Flaviano Melo (MDB).

Convidado pelo prefeito Sérgio Lopes para o evento, Jarude destacou que este é o primeiro maquinário do tipo adquirido pelo poder público municipal, o que vai possibilitar agilidade e qualidade aos serviços oferecidos à população da cidade e da zona rural.

“Todos aqui fazem parte dessa conquista. A nossa presidente do MDB no município, Edith Montes, foi importante por reconhecer o problema e procurar ajuda. Nosso deputado Flaviano Melo por acatar o pedido e enviar o recurso. Nosso prefeito Sérgio Lopes por mapear as necessidades e colocar o maquinário à disposição da população. E todos vocês que estão aqui, que assumem a ponta desse processo e operacionalizam a verdadeira mudança na vida das pessoas. Não há ninguém mais ou menos importante, juntos lutamos e juntos continuaremos conquistando melhorias para o município de Epitaciolândia”, destacou o parlamentar.

