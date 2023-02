É baixa a probabilidade de inundações alarmantes em fevereiro, diz Friale

O rio Acre em Rio Branco não deverá sequer atingir a cota de alerta, que é 13,50 metros, tendo em vista que as chuvas serão, em geral, passageiras e pontuais em toda a sua bacia hidrográfica, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Nesta sexta-feira, o rio chegou a 11, 48 metros, a mais de dois metros do alerta, em Rio Branco.

Há previsão de chuvas fortes durante o fim de semana do Carnaval, porém não serão suficientes para provocar cheia significativa no vale do Acre, conclui o pesquisador.

