Câmara Municipal inicia os trabalhos nesta terça-feira , 6

A Câmara Municipal de Rio Branco inicia nesta terça-feira, 6, os trabalhos no plenário da Casa Legislativa, após o fim do recesso parlamentar. Além os vereadores, a Sessão Solene conta com a presença do prefeito Tião Bocalom, ocasião em que fará a leitura da Mensagem Governamental.

O presidente da Câmara, vereador Raimundo Neném, convida a comunidade para acompanhar a reabertura dos trabalhos legislativos. Ele pontua ainda sobre as expectativas do parlamento para o ano de 2024.

“Será um ano de muito trabalho assim como foi no ano passado. Estaremos ainda mais próximos da população, ouvindo suas demandas, debatendo em plenário e junto ao Executivo Municipal. Convido toda a comunidade para acompanhar o nosso retorno ao plenário da Casa”, disse.

A sessão será transmitida ao vivo através do canal no YouTube.

