Deracre dá largada em construção de pontes de Sena e Xapuri

Petrônio Antunes, diretor-presidente do Deracre. Foto: ContilNet

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), as obras das pontes de Sena Madureira e Xapuri, no interior do Acre, devem iniciar nos próximos dias.

Em entrevista ao ContilNet, nesta segunda-feira (17), o secretário Petrônio Antunes explicou que as empresas já foram licitadas e seguem para a outra fase do processo, a contratação. A homologação do acordo já saiu do Diário Oficial do Estado (DOE).

“Assim que o orçamento abrir, empenharemos a ordem de serviço e as empresas já poderão iniciar nos canteiros de obra, daqui um mês, mais ou menos”, garantiu o titular da pasta.

Questionado sobre o prazo para o término das estruturas, Antunes informou que a previsão é de dois anos, mas é provável que todas as bases e as pontes – com exceção das cabeceiras – sejam finalizadas ainda em 2022.

“Essas duas obras são prioridade para o governador Gladson Cameli, que nos deu autorização para empenharmos todo nosso trabalho na realização delas. É possível que as ponte, ainda sem suas cabeceiras, sejam concluídas em 2022, mas precisamos aguardar o desenrolar das coisas”, concluiu.

