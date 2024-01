Prefeitura de Brasiléia Intensifica Medidas no Combate à Dengue

Por Alexandre Lima

Na manhã desta sexta-feira (05), a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Saúde, lançou uma operação decisiva no enfrentamento à dengue. Atendendo notificações da Vigilância Sanitária, a equipe especializada em endemias realizou bloqueios estratégicos em alguns quarteirões no Centro.

O principal objetivo desses bloqueios é identificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti em residências ou em um raio de 300 metros a partir de casos suspeitos de dengue. Essa ação é crucial para conclusão dos casos em questão, fornecendo informações que confirmarão ou descartarão a presença do vírus.

A estratégia adotada inclui a aplicação localizada de inseticida por meio de bomba-costal motorizada. Essa medida visa erradicar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, e contribuir para a contenção da propagação do vírus na região.

A população é chamada a colaborar, permitindo o acesso das equipes de saúde em suas residências e seguindo as orientações necessárias para prevenção. A mobilização da comunidade é essencial para o sucesso dessas ações no combate à dengue, uma vez que a erradicação do vetor depende de esforços conjuntos.

A Secretaria de Saúde ressalta a importância da conscientização da população sobre a eliminação de possíveis criadouros do Aedes aegypti em seus lares, contribuindo assim para a prevenção de novos casos da doença. A prefeitura reitera seu compromisso em adotar todas as medidas necessárias para garantir a saúde e o bem-estar da comunidade.

