Derrubada faz mais uma vítima fatal em seringal no interior de Brasiléia

Por Alexandre Lima

Mais uma tragédia foi registrada neste verão amazônico nesta terça-feira, dia 26, em uma localidade dentro dos limites do município de Brasiléia, distante cerca de 130km da cidade.

O local da tragédia, ocorreu no Seringal Santa Ana que tem acesso no km 59 da BR 317 (Estrada do Pacífico), com mais 80km de ramal. Segundo foi informado, José Dias da Silva, de 67 anos, estava ajudando em uma derrubada quando foi atingido por um galho de árvore.

O relato feito na delegacia, a vítima ajudava nos trabalhos carregando equipamentos e combustível para os motosserras. Em dado momento, teria pedido para que ficasse em um determinado local fixo, enquanto serrava uma árvore, foi quando o ancião saiu do local sem avisar.

Quando a árvore caiu, um galho atingiu o ancião na cabeça que ainda chegou a sentar e reclamar de fortes dores na cabeça e se deitou. Foi quando o homem identificado como Manoel dos Santos, correu para buscar ajuda retornando com quatro pessoas que ajudaram a colocar em uma rede e ainda andar por cerca de quatro horas.

Infelizmente, Seu José Dias não resistiu aos ferimentos na cabeça e faleceu. Logo em seguida, conseguiram comunicar acionar os Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, mas, infelizmente só puderam atestar a morte do ancião.

Equipes da Polícia Civil que também foram comunicados, chegaram no local com o veículo do Instituto Médico Legal – IML, chegando na cidade com o corpo por volta das 04:00 da madrugada desta quarta-feira, dia 27. O caso está sendo analisado pelas autoridades competentes, podendo ser descrito como uma fatalidade.

