Detento brasileiro escapa da penitenciária Villa Busch e desafia segurança pela segunda vez

Um detento de nacionalidade brasileira, identificado como Antônio Da Silva e Silva, de 33 anos, conseguiu escapar da Penitenciária Modelo Villa Busch no início da noite do último dia 7. A fuga ocorreu por volta das 18 horas e gerou grande preocupação entre as forças de segurança do presídio e as autoridades locais, incluindo o Ministério Público de Pando.

As circunstâncias que possibilitaram a fuga estão sendo investigadas pela FELLC, e as equipes de segurança intensificaram as buscas na região fronteiriça com as cidades de Brasileia e Epitaciolândia. A situação destaca falhas no sistema de segurança da unidade e levanta questões sobre a eficácia das medidas de contenção adotadas pela penitenciária. As autoridades estão empenhadas em recapturar o fugitivo e garantir a segurança na área.

Atualmente, Antônio ainda tem dois anos de pena a cumprir. Ele foi condenado por roubo à mão armada e por causar ferimentos leves e graves durante sua ação criminosa. Esta não é a primeira vez que Antônio escapa: em 2022, ele já havia fugido da mesma unidade, sendo recapturado no dia seguinte.

As autoridades estão mobilizadas para recapturar o fugitivo e investigar as falhas no sistema de segurança que permitiram a evasão.

